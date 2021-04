У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У петнастим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” зазначела законченє 10. схадзки Националного совиту Руснацох и проєкт диґитализованя церковних матрикулох грекокатолїцких општинох.

„Нашо места” пишу о садзеню древкох у Руским Керестуре, схадзки Рускей матки, а ту и информациї зоз вербаскей општини.

„Економия” пише о длугорочним продукованю и предаваню резанкох фамелиї Сабадош з Керестура, а ту и напис о тим чи єст купцох на коцурским пияцу под час епидемиї.

„Култура и просвита” пише о гуманитарней акциї у котрей участвую школяре дюрдьовскей школи и о значносци доставаня наукового статуса часописа „Шветлосц”.

„Мозаїк” читачох упознава зоз Павлину Шепински з Руского Керестура, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена Ганча Провчи зоз Шиду. Ту мож пречитац и напис о шерентинґу.

„Духовни живот” пише о тим як преславена Велька ноц у керестурскей парохиї, а зазначена и роботна акциї Церковного одбору коцурскей церкви.

На „Спорту” дознаваме резултати наших фодбалских клубох у їх першенствених лиґох и о змаганю Bushido challenge.

У рубрика „Горуци тепши” находза ше нови рецепти, а як додаток вишло „Руске слово у швеце”.

