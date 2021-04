У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У шеснастим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” зазначела заєднїцку схадзку Одбору за културу и Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

„Нашо места” пишу о успишней гуманитарней акциї за Ваню Романа зоз Дюрдьова, а ту и информациї о вакцинованю зоз кулскей, вербаскей и жабельскей општини.

„Економия” пише о продукциї квеца у чаше пандемиї, а „Култура и просвита” о пробним закончуюцим испиту за школярох осмей класи, як и о Ярославови Планчакови, визуалному уметнїкови зоз Руского Керестура.

„Мозаїк” читачох упознава зоз Михайлом Ждиняком зоз Шиду, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Нада и Звонко Сабадошово зоз Руского Керестура, як и др Никола Новта зоз Дюрдьова.

„Духовни живот” пише о искуствох онлайн и нєпоштредней настави виронауки и о акциї Парохийного каритасу у Руским Керестуре.

На „Спорту” дознаваме резултати наших фодбалских клубох у їх першенствених лиґох, а ту и звит зоз Рочней скупштини Спортских бавискох „Яша Баков”.

У рубрики „Горуци тепши” находза ше нови рецепти, а як додаток вишло „Руске словечко”.

