У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У седемнастим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о подписованю Меморандума о сотруднїцтве НС Словацох и НС Руснацох.

„Нашо места” пишу о „дзивих” шмецискох у Руским Керестуре, злєпшаню епидемийней ситуациї у општини Кула, та о будованю нового ковид шпиталю у Новим Садзє.

„Економия” пише о ярнєй шатви у Руским Керестуре, та рекордней цени сої, як и о пчоларству у Дюрдьове.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Ярослав Папуґа, керстурски пензионер.

„Духовни живот” пише о Каритасовей интеґралней обуки хижного допатраня.

„Спорт” нам представя мали тимски спорт флорбол клуб „Предаторс” з Вербасу, а у рубрики „Горуци тепши” находза ше нови рецепти.

