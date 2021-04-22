У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У седемнастим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о подписованю Меморандума о сотруднїцтве НС Словацох и НС Руснацох.
„Нашо места” пишу о „дзивих” шмецискох у Руским Керестуре, злєпшаню епидемийней ситуациї у општини Кула, та о будованю нового ковид шпиталю у Новим Садзє.
„Економия” пише о ярнєй шатви у Руским Керестуре, та рекордней цени сої, як и о пчоларству у Дюрдьове.
На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Ярослав Папуґа, керстурски пензионер.
„Духовни живот” пише о Каритасовей интеґралней обуки хижного допатраня.
„Спорт” нам представя мали тимски спорт флорбол клуб „Предаторс” з Вербасу, а у рубрики „Горуци тепши” находза ше нови рецепти.