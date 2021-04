У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У осемнастим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о ришованю проблема з уписом по руски до дзецинских заградкох.

„Нашо места” зазначели як прешло вакцинованє од ковиду-19 у Руским Керестуре, а ту и информациї о уручованю контрактох на основи Конкурсу за софинансованє виробку планох розвою єдинкох локалних самоуправох на териториї АП Войводини.

„Економия” пише о диґиталним Сайме поднїмательства Войводини, як и о Ана-Мариї Рац и єй креативних декорацийох. „Култура и просвита” зазначела збуваня у керестурскей Школи, а ту и розгварка з новим руководством Здруженя „Пакт Рутенорум”.

„Мозаїк” пише о тим як млади препровадза наиходзаци швета, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена Кристина Горняк зоз Дюрдьова.

„Духовни живот” пише о Квитней нєдзелї по юлиянским календаре, а на „Спорту” дознаваме резултати наших спортских клубох зоз їх змаганьох.

У рубрики „Горуци тепши” находза ше нови рецепти, а як додаток вишло „Литературне слово”.

Шлїдуюце „Руске слово” видзе 14. мая як двочисло.

