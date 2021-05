У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим чишлє новинох „Руске слово”, котре вишло як двочисло, у рубрики „Тижньовнїк” пише о схадзки Роботного цела за младих котра отримана у Коцуре, док „Нашо места” даваю вистки зоз скоро шицких наших општинох информуюци о найважнєйших подїйох.

„Економия” у тим чишлє представя Сабину Сабадош Ром хтора прави аранжмани за єдзенє, а „Култура и просвита” понука звит зоз Вельконоцного концерта КУД „Тарас Швеченко” у Дюрдьове, а ту и актуалносци зоз наших школох.

„Мозаїк” пошвецени наяви Пиятей науковей конференциї младих фаховцох и науковцох, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена млада фамелия Нярадийових з Руского Керестура.

„Духовни живот” пише о тим як преславена Велька ноц у наших парохийох хтори ше ровнаю по юлиянским календаре.

На „Спорту” дознаваме о резултатох наших фодбалских клубох у своїх подручних лиґох, о резултатох керестурских атлетичарох на Окружним змаганю у Зомборе, а на концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”.

Як додаток вишло „Руске слово у швеце”.

