У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 21. числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о схадзки Одбору за информованє Националного совиту Руснацох, док „Нашо места” пишу о схадзки СО Вербас, о Ваньови Романовому з Дюрдьова котрому успишно оперовани ноги, а ту и блок информацийох о вакцинованю процив Ковиду-19.

„Економия” у тим чишлє представя проєкт Фондациї Ана и Владе Дивац у Шидзе и Митровичову фамелию зоз Шиду котра роками продукує пресаду, а ту и розгварка зоз заградкаром Янком Салонским зоз Дюрдьова.

„Мозаїк” преноши упечатки Емилиї и Мартини Сабо зоз Канади котри часто нащивюю Коцур, а „Култура и просвита” дава звит зоз Пиятей науковей конференциї студентох, младих науковцох и фаховцох. Ту и резултати зоз Медзиокружного змаганя з руского язика и язичней култури и Покраїнскей смотри рецитаторох, як и зоз преслави двох рочнїцох у Новим Орахове.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Микола Уйфалуши зоз Коцура, а на бокох „Духовного живота” пише о тим як преславене Вознесениє Господнє у керестурскей парохиї, роботней акциї у коцурским Каритасу и Спортским дню за дзеци у Водици.

На „Спорту” дознаваме о резултатох Ґлорияна Штранґара з Керестура на Медзинародним турниру за каратистох, а ту и резултати наших фодбалских клубох у своїх подручних лиґох.

На концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишла „Дом и фамелия”.

