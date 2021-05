У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 22. числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о преслави Дня Руснацох у Републики Горватскей, док „Нашо места” пишу о схадзки СО Кула и УО Рускей матки, о нащиви делеґациї Каритасу зоз Италиї парохиї у Шиду, як и актуалносцох зоз Основней школи Петро Кузмяк у Руским Керестуре.

„Економия” понука розгварку зоз продуковательом овоцох Владом Дадом Фекетом зоз Коцура, а пише и як ше одвива пресадзованє паприґи у керестурским хотаре.

„Култура и просвита” информує о промоциї проєкту Билинґвални СТЕМ научнїци котри представени у Беоґрадзе, зазначена позарядова скупштина КУД Жатва и представянє керестурскей Штреднєй школи и Ґимназиї малим матурантом у Дюрдьове и Коцуре.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Зденко Сивч Пико зоз Осєку, а на бокох „Духовного живота” пише о тим як преславени Кирбай у Беоґрадзе, Русадля и Завитни дзень у Руским Керестуре.

На „Спорту” дати резултати РК Русин и ШК Омладинєц з Коцура, а ту и резултати наших фодбалских клубох у їх першенствених лиґох.

На концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишло „Литературне слово”.

