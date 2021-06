У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 23. числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” дати звит зоз схадзки Националного совиту Руснацох, як и зоз нащиви його делеґациї ПУ Бамби у Кули.

„Нашо места” зазначели даскельо гуманитарни акциї у хторих ше збера пенєжна помоц, а пише и о активносцох Активу женох КУД Жатва з Коцура, акциї збераня шмеца у Дюрдьове и безплатней стерилизациї и чипованю псох у општини Кула.

„Економия” понука розгварку зоз дипломованим инжинєром польопривреди Иґором Гаргайом о прикармйованю у заградкарстве, а предствена и Землєдїлска задруґа Ґраничар зоз Шиду.

„Мозаїк” представя музичар и мастеранта филозофиї Иґора Сакача зоз Нового Саду, а „Култура и просвита” информує як означени Дзень школи у Руским Керестуре, дава резултати з Републичного змаганя з руского язика и язичней култури и звит зоз концерту у РКЦ з нагоди преслави 75-рочнїци роботи.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Никола Харди зоз Швайцарскей и Драґица Лукенда зоз Крущичу.

На бокох „Духовного живота” пише о вибору Сонї Алексич за нову координаторку парохийного Каритаса у Руским Керестуре, а ту и вистка о Першей причасци у парохиї у Кули.

На „Спорту” дати резултати РК Русин и ШК Омладинєц з Коцура, а ту и резултати наших фодбалских клубох у їх першенствених лиґох.

На концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишла „Дикица”.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)