У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 24. числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о пририхтованю за наиходзаци Волонтерски камп у Руским Керестуре, а на „Наших местох” вистки о вербаскей и кулскей локалней самоуправи котри достали средства за рижни проєкти. Ту и звит зоз мото-стретнуца у Коцуре и активносцох Здруженя гражданох Пакт Рутенорум.

„Економия” у тим чишлє свойо боки пошвецела продукциї ягодох у Керестуре и Ґосподїнцох, док „Мозаїк” окончел анкету з младима о хижних любимцох.

„Култура и просвита” наявює руски фестивали котри би мали буц отримани того лєта, а понука и розгварку зоз уметнїком Силвестером Макайом зоз Коцура.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Дюра Дудаш, дакедишнї керестурски фодбалер, и фамелию Мирослава Ждиняка зоз Шиду, док на бокох „Духовного живота” пише о Першей причасци у парохиї у Руским Керестуре.

На „Спорту” дати резултати наших фодбалских клубох у їх першенствених лиґох.

На остатнїх бокох у новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишло „Руске слово у швеце”.

