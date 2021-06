У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 25. числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о нащиви представительох Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Заходнобачкому округу, як и о заєднїцкей схадзки Проєктного бироу и МЗ Руски Керестур.

На „Наших местох” дати звит зоз Рочней скупштини ЗСР Коляк, зоз манифестациї Юнийски фестивал у Вербаше, а розпатрани и проблем з анималним одпадом у општини Жабель.

Продукователь ґереґох у Дюрдьове Оливер Гарди за рубрику „Економия” бешедує о тогорочней продукциї, док „Култура и просвита” пише о законченю школского рока у наших школох и преглашеню школярох ґенерациї.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена млада Гайдукова фамелия зоз Руского Керестура, док на бокох „Духовного живота” пише о Першей причасци у парохиї у Коцуре и преслави Кирбаю у Сримскей Митровици, як и о духовним друженю.

На „Спорту” дати резултати наших фодбалских клубох у остатнїм колє тогорочного першенства, а ту розгварка зоз бодибилдером Иґором Шикором зоз Суботици.

На остатнїх бокох у новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишла „Дом и фамелия”.

