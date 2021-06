У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 26. числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о схадзки Одбору за културу Националного совиту Руснацох, а у рубрики „Нашо места” понукнути вистки о стретнуцу Слово живота у керестурским Каритасу, схадзки УО Рускей матки и додзельованю припознаньох Микола М. Кочиш школяром у Коцуре.

З Фаховей польопривредней служби Вербас поволую на безплатну анализу жеми, а фамелия Фаркашових у Керестуре бешедує о продукциї меду, о чим мож читац у рубрики „Економия”.

„Култура и просвита” зазначела атмосферу на тогорочней Веселинки, як и на манифестацийох Пришли нам Русадля и Петровски дзвон 2021.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Новосадян Владимир Новта и Верица Варґа зоз Локу, а ту и напис з нагоди 25-рочнїци роботи Здруженя МНРО Белава птица зоз Кули.

На бокох „Духовного живота” пише як у дзепоєдних наших парохийох преславене швето Русадля.

„Спорт” понука напис о змаганю у лапаню риби на дуґов у Руским Керестуре и успиху керестурски атлетичарох.

На остатнїх бокох у новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишло „Литературне слово”.

