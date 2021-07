У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 27. числу новинох „Руске слово” почина лєтня шема, алє и далєй оставаю нашо узвичаєни рубрики. „Тижньовнїк” пише о схадзки Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох и схадзки делеґациї Националного совиту Руснацох и Заводу за културу войводянских Руснацох у Покраїнскей влади.

У рубрики „Нашо места” поволанка за тогорочни Волонтерски камп у Руским Керестуре, понукнути вистки о проценту вакцинованих у општинох Вербас и Кула, а ту и звит зоз схадзки СО Шид.

„Економия” понука розгварку зоз привреднїком Владимиром Ердельом зоз Сенти и напис зоз манифестациї Днї поля котру орґанизує Польопривредна фахова служба Вербас.

На бокох „Духовного живота” пише о Першей причасци у дюрдьовскей парохиї и друженю за старших у керестурским Каритасу, док „Мозаїк” представя студентске виглєдованє о пандемиї.

„Култура и просвита” зазначела резултати Закончуюцого испиту у наших школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, як и представянє двох кнїжкох у Руским културним центру.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Ясна и Милан Тасичово зоз Керестура и Каталина Мезеи з Нового Саду котра отворела Музични куцик у Коцуре.

„Спорт” понука напис о Европским першенстве у фодбалу, Ноцним турниру у малим фодбалу у Керестуре, звит зоз Першенства у кик-боксу у Вербаше и зоз турнира у шаху у рамикох Спортских бавискох Яша Баков у Шидзе.

На остатнїх бокох у новинох находзи ше рубрика з рецептами „Хладок и горуци тепши”, а як додаток вишла „Дикица”.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)