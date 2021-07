У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 28. числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” понукаме текст о пробованю оформйованя двоязичней ґрупи у дзецинскей заградки у Руским Керестуре, док о гуманитарней акциї дзелєня половного меблю и кошеня беґелю у Керестуре, гуманитарней представи у Коцуре и актуалносцох зоз општини Шид мож пречитац у рубрики „Нашо места”.

„Економия” пише о продукциї корнишонох у Шидзе и жатви у керестурским и дюрдьовским хотаре.

„Мозаїк” понука розгварку зоз Петром Голиком, а „Култура и просвита” зазначела роботню о диґитализациї церковних матичних кнїжкох у Новим Садзе, конєчни резултати Закончуюцого испиту и означованє 76-рочнїци „Руского слова”.

На бокох „Духовного живота” понукнути напис о драги богопознаня, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена керестурска учителька Ксения Бодянец и Маґда Страценски зоз Бачинцох.

„Спорт” дава звит зоз турнира у малим фодбалу за пионирох у рамикох Спортских бавискох Яша Баков у Коцуре, зоз Дринґацких обегованьох коньох у Руским Керестуре, а ту и напис о законченю сезони ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова.

На остатнїх бокох у новинох находзи ше рубрика з рецептами „Хладок и горуци тепши”, а як додаток вишло „Руске слово у швеце”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)