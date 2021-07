У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 30. числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” приноши звит зоз заєднїцкей схадзки Националного совиту Руснацох и Словацох, а о додзельованю средствох зоз буджету Општини Кула Добродзечному огньогасному дружтву Руски Керестур, вашаре у Шидзе и висткох зоз Вербасу пише у рубрики „Нашо места”.

„Економия” у розгварки зоз польопривреднїком зоз Коцура Владимиром Буїлом пише о тогорочней жатви, а ту и напис о сепарациї гною у Ґосподїнцох.

„Култура и просвита” представя етно хижу Леони Виславсковей у Дюрдьове, а ту и розгварка зоз школярку ґенерациї у Ґимназиї Петро Кузмяк Анастазию Козар.

На бокох „Духовного живота” пише як прешло Стретнуце за фамелиї у Водици и пошвецаню иконох у нововербаскей парохиї, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена Єлена Ачански з Руского Керестура и Амалия Пушкаш зоз Коцура.

„Спорт” пише о керестурских столнотенисерох и каратистох, понука напис о судьби здруженя Спортских бавискох Яша Баков и пририхтує нас за наиходзацу Олимпияду.

На остатнїх бокох у новинох находзи ше рубрика з рецептами „Хладок и горуци тепши”, а як додаток вишла „Дом и фамелия”.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)