У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 31. числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” приноши информациї о кампанї за вакцинованє на меншинских язикох и звит зоз конститутивней схадзки УО НВУ „Руске слово”.

О Младежским волонтерским кампу у Руским Керестуре, Рочней скупштини здруженя керестурских пензионерох, Караоке вечару у Дюрдьове и проєкту енерґетскей ефикасносци у општини Шид пише у рубрики „Нашо места”.

„Економия” свойо боки пошвецела продукциї бостану у Дюрдьове и Керестуре, а „Култура и просвита” представя кнїжку Меланиї Римар „Хто як сце”, дава звит зоз манифестациї „Под корунами на Штранду” и наявює Фестивал „Мелодиї Руского двору”.

На бокох „Духовного живота” пише о змесценю у Водицовей хижи и о Кирбаю у Новим Вербаше, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Саша Михальовски зоз Дюрдьова и учителька з Керестура Наталия Зазуляк.

„Спорт” пише о проблемох у финансованю спортских клубох у Руским Керестуре, а на концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Хладок и горуци тепши”.

Як додаток вишло „Литературне слово”.

