У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 32. числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” приноши звит зоз схадзки Одбору за културу Националного совиту Руснацох, а о законченим Младежским волонтерским кампу, схадзки СО Вербас и о актуалносцох у општини Шид пише у рубрики „Нашо места”.

„Економия” свойо боки пошвецела осиґураню польопривредних урожайох, а ту и роздумованя о тогорочней продукциї меду пчолара Ґорана Юрека зоз Шиду.

„Мозаїк” пише о феномену двойнятох и упознава читачох зоз даскелїма з наших местох, док „Култура и просвита” пише о вецей манифестацийох – Литературним вечаре за младих у Керестуре, Фестивалу „Мелодиї Руского двору”, а наявює и два наиходзаци – коцурску „Жатву” и керестурску „Ружу”.

На бокох „Духовного живота” пише о проєкту защити менталного здравя под назву „Кажде може пукнуц”, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена Мария Парокаи, Фенґ шуи практичар з Нового Саду, дзе понукнути и напис о прешлосци Руснацох у Сриме.

„Спорт” пише о турниру у малим фодбалу у Керестуре, лєтним атлетским супер кампу у Букулї, а дати и звит зоз турнира у одбойки на писку на Паличу у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

На концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Хладок и горуци тепши”, а як додаток вишла „Дикица”.

