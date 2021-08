У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец трецим числу новинох „Руске слово”, у рубрики „Тижньовнїк” векша повага дата новим статистичним податком хтори гуторя о вше векшим числу охорених од Ковиду-19, односно о нєдостаточним числу вакцинованих особох.

„Нашо места” преноша вистку о промоциї кнїжи Владимира Лазора о шаху у Руским Керестуре, гуманитарней акциї котру орґанизовали байкере зоз Коцура, док „Економия” пише о додзельованю 11 пластенїкох польопривреднїком у општини Шид, о пририхтованю за манифестацию Днї керестурскей паприґи, а ту и розгварка зоз менаджером ґрупи Лимаґрейн Мирославом Сидором.

„Мозаїк” описує як випатрал одход на вилєт на бициґлох зоз Коцура на Фрушку Гору, док рубрика „Култура и просвита” наявює Фестивал рускей култури „Червена ружа” и Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”. Попри тим, ту и звит зоз Фестивала „Коцурска жатва”.

Рубрика „Людзе, роки живот” у тим чишлє представя цукрарку Геленку Лукач зоз Кули и Мирослава Виславския зоз Нового Саду.

„Духовни живот” пише о преслави швета Шнїговей Мариї и Водицовим кампу, док „Спорт” зазначел резултати турнира у фодбалу за сениорох у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” у Коцуре и турниру у малим фодбалу 3 на 3 у Руским Керестуре. Ту и огляднуце на закончени 32. Олимпийски бависка у Токию, а представени и дакедишнї рукометаш зоз Дюрдьова Дюра Михайловски.

Додаток у тим числу „Руске слово у швеце”, а на концу новинох мож пречитац смачни рецепти у рубрики „Хладок и горуци тепши”.

