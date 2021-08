У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец пиятим числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” нас уводзи до Попису жительства котре ма буц окончене 2022. року, а звит зоз манифестациї Днї керестурскей паприґи мож пречитац у рубрикох „Нашо места” и „Економия”.

„Култура и просвита” преноши атмосферу зоз Фестивала жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” у Дюрдьове и наявює Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”. У тей рубрики и напис о нєдостатку учебнїкох на руским язику за ґимназиялцох.

У рубрики „Людзе, роки живот” од того числа починаме представяц привреднїкох котри вошли до нашого Клубу 1000, односно особи котри у финансийним смислу помогли нашей Установи. У тим чишлє представени Атила Ковач зоз Бачкей Тополї, а читаче можу упознац и Владимира Дороґхазия зоз Коцура.

„Духовни живот” пише о тим як преславени Кирбай у Шидзе и Преображенє у Коцуре, а „Спорт” зазначел резултати у новей першенственей сезони наших фодбалских клубох и турниру у кошарки 3 на 3 у Руским Керестуре.

Додаток у тим числу „Литературне слово”, а на концу новинох мож пречитац нови рецепти у рубрики „Хладок и горуци тепши”.

