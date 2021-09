У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец шестим числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о представяню Приручнїка за роботу националних совитох и дава звит о почитованю такволаного руского Етичного кодексу.

„Нашо места” обвисцую о явней поволанки за помоц у запровадзованю енерґетскей ефикасносци у општинох Кула и Шид, як и звит зоз знїманя емисиї З веслом през Войводину у Руским Керестуре, а ту и вистка о розчисцованю депонийох у општини Вербас.

„Економия” пише о отвераню индустрийней зони у Адашевцох при Шиду, як и о початку паприґарскей сезони у Руским Керестуре. О продукциї паприґи за новини бешедовал и продукователь паприґи Владо Тамаш зоз Коцура.

„Мозаїк” понука розгварку зоз Тамару Максимович зоз Лалитю, док „Култура и просвита” приноши звит зоз схадзки Активу наставнїкох руского язика у Коцуре и схадзки Месного одбору КПД ДОК-Нови Сад и Месного одбору Коцур Рускей матки. Ту и вистки о початку школского року по наших школох.

У рубрики „Людзе, роки живот” представена Соня Алексич з Руского Керестура и пинтер и тарґовец Владимир Ганчовски зоз Шиду.

„Духовни живот” пише о тим як преславени кирбаї у Коцуре, Бикичу и Индїї, а „Спорт” зазначел резултати у наших фодбалских клубох на початку єшеньскей часци першенства.

Додаток у тим числу „Дикица”, а на концу новинох мож пречитац нови рецепти у рубрики „Хладок и горуци тепши”.

