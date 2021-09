У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец седмим числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” зазначує уручованє технїчней опреми руским медийом котру финансовал Национални совит Руснацох, односно Одбор за информованє.

„Нашо места” пишу о отвераню нового ковид шпиталю у Новим Садзе, о схадзки УО Рускей матки, о Школи за ваготни жени у Вербаше, а ту и вистки зоз општинох Жабель и Шид.

„Економия” пише о гуманитарней акциї донираня поживи котру орґанизує Фондация „Ана и Владе Дивац”, о Дню поля Польопривредней фаховей служби Вербас и о конкурсу за субвенциї польопривредним продуковательом у општини Жабель.

„Мозаїк” зазначел упечатки младих учашнїкох на „Ружовей заградки”, док „Култура и просвита” дава звит зоз того Фестивала.

У рубрики „Людзе, роки живот” представени Керестурец Янко Николич Йоне и Владимир Блаґоєвич зоз Ужица.

„Духовни живот” пише о тим як означени Школярски дзень у Водици, а „Спорт” зазначел резултати наших фодбалских клубох у предлуженю єшеньскей часци першенства.

Додаток у тим числу „Руске словечко” и „Руске слово у швеце”, а на концу новинох мож пречитац нови рецепти у рубрики „Хладок и горуци тепши”.

