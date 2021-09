У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец дзевятим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише хтори проєти з рускей заєднїци достали средства зоз Буджетского фонду, а на „Наших местох” пише як мож помогнуц Дудашовей фамелиї з Руского Керестура хторей згорело обисце. Ту и нови вистки о стану зоз коронавирусом, звит зоз схадзки СО Шид, як и информациї зоз других локалних штредкох.

„Економия” зазначела як випатрал тоорочни 88. Медзинародни польопривредни саям, а ту и розгварка о преробку и пастеризованю женяви зоз Михаилом Арвом з Керестура.

„Култура и просвита” понука напис о кнїжкох за дзеци и сотруднїцтве медзи рускима институциями, як и розгварку зоз тогорочним лауреатом Националней награди за русинску уметносц Ивана Манайла „Pro Arte Ruthenorum” маляром Владом Нярадийом.

У рубрики „Людзе, роки живот” представена Ваня Гудак зоз Вуковару, а пише и о 60-рочнїци малженства керестурскей пари Амалиї и Владимира Джуджарових, док „Духовни живот” преноши як преславени Кирбай у Дюрдьове и Школярски дзень у Сримскей Митровици.

„Спорт” зазначел резултати наших фодбалских клубох у єшеньскей часци першенства, ту и звит зоз першого Вербаского обегованя, як и резултати Турнира у малим фодбалу у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

Додаток у тим числу „Литературне слово”, а на концу новинох рубрика „Хладок и горуци тепши”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)