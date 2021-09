У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацетим числу новинох „Руске слово” виходзиме зоз лєтней шеми, та у рубрики „Тижньовнїк” пише о тренинґу о родней ровноправносци у Арандєловцу и схадзки УО НВУ „Руске слово”, а на „Наших местох” дати звит зоз схадзки СО Кула, нащиви Кристияна Екера Националному совиту Руснацох, гуманитарних акцийох у Керестуре и Коцуре и розчисцованю депонийох у општини Вербас.

„Економия” у тим чишлє пише о одгукох и привреднїкох котри ше представели на тогорочним 88. Медзинародним польопривредним саяме, а на „Мозаїку” мож пречитац розгварку зоз младим музичаром Дарком Афичовим.

„Култура и просвита”, медзи иншим, информує о Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”, а пише и о пририхтованьох за отримованє Културней манифестациї „Костельникова єшень” и Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Славиша Лубурич, директор ОШ „Светозар Милетич” зоз Вербасу и Тереза Бодвански зоз Нового Саду, док „Духовни живот” понука текст котри бешедує о почитованю достоїнства особи.

„Спорт” зазначел резултати наших фодбалских клубох у єшеньскей часци першенства, додаток у тим числу „Дикица”, а на концу новинох нови рецепти у рубрики „Горуци тепши”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)