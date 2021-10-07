У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец першим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” мож пречитац розгварку зоз шефом Мисиї ОЕБС-у у Сербиї Яном Братуом, а на „Наших местох” пише о осиґураню обисцох и других актуалних темох зоз локалних штредкох.

„Економия”, шлїдом висткох o крадзох по керестурским хотаре, понука напис на тоту тему, а мож пречитац и звит зоз Єшеньского фестивалу квеца и ручних роботох у Кули.

На „Мозаїку” представени проєкт Заводу за културу войводянских Руснацох наменєни штредньошколцом, a „Култура и просвита” свойо боки пошвецела Дзецинскому тижню у Керестуре и Коцуре и промоциї Словнїка компютерскей терминолоґиї у Новим Садзе. У тей рубрики зазначени и початко роботи фолклорней секциї Дома култури Руски Керестур.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Ґоран Бобаль зоз Швайцарскей, Яким Винаї зоз Керестура и Александер Саванович Хаксел зоз Нового Саду.

„Духовни живот” пише о 10-рочнїци священства о. Дарка Раца и Кирбаю у Петровцох.

„Спорт” зазначел резултати турнира у столним тенису у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” у Шидзе, а ту и резултати зоз рукометних и фодбалских змаганьох наших клубох.

Додаток у тим числу „Руске слово у швеце”, а на концу новинох нови рецепти у рубрики „Горуци тепши”.

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