У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацецдругим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” дати звит зоз Конференциї „Явне информованє на язикох националних меншинох у фокусу запровадзованя Медийней стратеґиї”, котру орґанизовала наша Установа вєдно зоз ОЕБС-ом и НДНС и НДНВ, а ту и напис о роботнї пошвеценей фуяри.

На „Наших местох” заступени теми о епидемийней ситуациї, ту и звит зоз Керестурского сайму, док „Економия” у розгварки зоз продуковательом сої, Любомиром Горняковим зоз Коцура, дознава о тогорочним урожаю. На тих бокох и информативни текст о продукциї желєней енерґиї пре защиту животного штредку.

На „Мозаїку” пренєшена атмосфера зоз Стретнуца младих котре прешлого викенду отримане у Шидзе, a „Култура и просвита” пише о Дзецинским тижню у Керестуре и Коцуре, схадзки УО Дружтва за руски язик, литературу и културу и Подобовей колониї Еуфемия Гарди у Керестуре.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представена фамелия Сандри и Владимира Максимовских и Янко Чижмарянка Чими зоз Руского Керестура.

„Духовни живот” пише о менованю о. Владислава Варґу за нового керестурского пароха и преслави 120-рочнїци приселєня грекокатолїкох Українцох до Горватскей.

„Спорт” зазначел резултати РК Русин и прегляд фодбалскей панорами у лиґох у котрих ше змагаю нашо клуби.

Додаток у тим числу „Руске словечко”, а у рубрики „Горуци тепши” понукаме нови рецепти.

