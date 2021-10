У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацецтрецим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” дати звит зоз подписованя контрактох, институцийох, здруженьох и орґанизацийох зоз рускей заєднїци зоз Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ за средства зоз Буджетского фонду за 2021. рок.

„Нашо места” медзииншим пишу о означованю Дня ошлєбодзеня у Другей шветовей войни у Коцуре , док „Економия” приноши напис о женох на валалє и о проблемох зоз амброзию у Руским Керестуре. „Култура и просвита” пише о Еразмус програми у рускокерестурскей школи Петро Кузмяк, а „Дом и фамелия” толкує купцови яки ма права. У рубрики „Людзе, роки, живот” представена фамелия Юлияна Сабадоша, привреднїка зоз Канади. „Духовни живот” пише о Кирбаю у Старим Вербаше и о новому керестурскому парохови о. Владиславови Варґови котри ше представел парохияном. „Спорт” зазначел прегляд фодбалскей панорами у лиґох у котрих ше змагаю нашо клуби, а ту и напис о Женскей куґлашскей екипи Алимента зоз Нового Саду. Док у рубрики „Горуци тепши” понукаме нови рецепти.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)