У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацецшестим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” дати звит зоз схадзки Роботного цела Проєктни биро Националного совиту Руснацох, а на „Наших местох” мож пречитац звит зоз схадзки СО Кула, означованю Дня Општини Жабель, а ту и напис о стретнуцу зоз старшима особами у Руским Керестуре.

О Манифестациї „Домашнї шпайз” и нащиви министра польопривреди Бранислава Недимовича Рускому Керестуру, як и о предлогу нового модела за ришованє статуса польопривредних пензионерох, пише у рубрики „Економия”.

„Култура и просвита” у тим чишлє свойо боки пошвецела отриманим програмом у рамикох Културней манифестациї Костельникова єшень, док „Мозаїк” представя шестри Мелиту и Андреу Рускаи зоз Сримскей Каменїци.

У рубрики „Людзе, роки, живот” читачох упознаваме зоз виховательку у керестурскей оводи Наташу Настасич и зоз Янком Малацком з Руского Керестура.

„Духовни живот” пише о 10-рочнїци священїцтва о. Владимира Еделинския Миколку, парохом у Беркасове и Бикичу, а „Спорт” зазначел стретнуце керестурских и кулских младих фодбалерох и резултати зоз фодбалских стретнуцох наших клубох.

Додаток у тим числу „Руске слово у швеце”, а у рубрики „Горуци тепши” понукаме нови рецепти.

