У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацецседмим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о Попису жительства котре ма буц отримане 2022. року, а на „Наших местох” мож пречитац о потримовки Општини Вербас младим фамелийом, манифестацийох у Шидзе, як и напис шлїдом телефонских знємирйованьох у Руским Керестуре.

На „Економиї” мож пречитац розгварку зоз польопривреднїком Небойшом Васичом зоз Коцура, а пише и о єшеньскей шатви у керестурским хотаре.

„Култура и просвита” дава звити зоз закончуюцих програмох у рамикох Културней манифестациї Костельникова єшень и премиєри представи Скорей як когут закукурика новосадского РКЦ. У тим чишлє наявени и Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представена шивачка Ясна Русковски зоз Нового Саду, а ту и текст о искуствох роботи на Аляски двох Керестурцох – Михайла Пашу и Владимира Виная.

„Духовни живот” понука напис о живоце зоз еґзистенциялнима загроженосцами, а „Спорт” зазначел вельки успих бодибилдерки Илони Зарубица на Шветовим першенству у Риму. У тей рубрики єст и вистки зоз каратеу и столного тенису, як и резултати зоз фодбалских стретнуцох наших клубох.

Додаток у тим числу „Дом и фамелия”, а ту и узвичаєна рубрика „Горуци тепши”.

