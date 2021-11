У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацецосмим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о сходу котри бул пошвецени проблемом националних меншинох у Централней и Юговосточней Европи, а на котрим участвовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

На „Наших местох” мож пречитац як прешла нащива Новоораховчанох Рускому Керестуру, ту и звит зоз схадзки СО Шид, як и напис о бриґох зоз зогриваньом Дома култури Руски Керестур. Попри тим, зазначена и преслава Дня општини Кула и нащива госцох зоз Европи Дюрдьову.

На „Економиї” мож пречитац о тогорочней продукциї лїсковцу, а пише и о єшеньскей шатви у вербаским хотаре.

„Култура и просвита” дава звити зоз промоциї Зборнїка зоз Пиятей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох, а найвекшу часц завжали звити зоз програмох у рамикох Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представена Таня Боднар з Руского Керестура и Никола Михняк зоз Шиду.

„Духовни живот” пише о нащиви секретара за одношеня Ватикану з державами Пола Ричарда Ґалаґера и пошвецаню за паноца у Паризу Славка Чизмара, а ту и напис о преслави Кирбаю у Беркасове.

„Спорт” зазначел резултати наших фодбалских клубох на остатнїх змагательних стретнуцох у тей полусезони, а зазначени и змаганя атлетичарох у Руским Керестуре.

Додаток у тим числу „Литературне слово”, а ту и узвичаєна рубрика „Горуци тепши”.

(Опатрене 32 раз, нєшка 32)