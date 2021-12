У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацецдзевятим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о схадзки Националного совиту Руснацох, а „Нашо места” пишу о актуалносцох у роботи Општинского здруженя пензионерох у Кули, а ту и вистки зоз општинох Шид и Вербас.

На „Економиї” мож пречитац напис о стану рибаловох у Войводини и о єшеньскей шатви у хотаре општини Шид.

„Култура и просвита” звекшого пише о представох у рамикох Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, док „Мозаїк” представя ґлумицу Адриану Надь з Руского Керестура.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Томислав Надь зоз Земуну и Янко Сопка зоз Петровцох.

„Духовни живот” информує о отвераню синодалней драги у нашей епархиї, а ту и напис о преслави Кирбаю у Беркасове.

„Спорт” представя братох бициґлистох Николу и Неманю Добриєвичових зоз Шиду, а ту и огляднуце на єшеньску часц сезони ФК Русин и на Медзинародне змаганє у каратеу на котрим участвовал Керестурец Ґлориян Штранґар.

Додаток у тим числу „Дикица”, а у рубрики „Горуци тепши” пречитайце рецепти за крачунски колачи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)