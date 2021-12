У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У пейдзешатим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о дружтвеним диялоґу на тему одвичательного новинарства котрому було домашнє Министерство за людски и меншински права и дружтвено диялоґ, як и о пририхтованьох за поставянє спомин плочи на Ґрашалковичову палату у Зомборе.

О гуманитарней акциї у Керестуре, у котрей купена хижа Дудашовей фамелиї, схадзки СО Кула и святочней схадзки СО Шид з нагоди означованя 77. рочнїци од ошлєбодзеня, хторе ше преславює як Дзень општини, пише у рубрики „Нашо места”. Ту зазначени и актуалносци зоз Нового Орахова.

На „Економиї” мож пречитац розгварку зоз професором др Владимиром Пушкашом о квалитету тогорочного урожаю грозна и квалитету вина, а пише и о продукциї капусти у Руским Керестуре.

„Култура и просвита” зазначела початок 31. манифестациї Днї Миколи М. Кочиша, звит зоз Фестивала малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”, а представени и Руски християнски календар за 2022. рок котри лєм цо вишол зоз друку.

„Мозаїк” представя Мануелу Кучмаш зоз Коцура, док у рубрики „Людзе, роки, живот” представена Марина Хома зоз Нового Саду, а од того числа будзе виходзиц и фельтон з нагоди 40-рочнїци Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе.

О преслави швета св. Миколая у керестурскей парохиї, акциї тамтейшого Каритасу, о новим проєкту Духовного центру Йосафата и преслави Кирбаю у коцурским Каритасу пише у рубрики „Духовни живот”.

„Спорт” информує о приятельским фодбалским стретнуцу ФК Русин и ФК Сутєска, о турниру у одбойки у Дюрдьове у рамикох Спортских бавискох Яша Баков и о турниру у мини-рукомету у Керестуре.

Додаток у тим числу „Руске словечко”, а у рубрики „Горуци тепши” ше и далєй пририхтуєме за наиходзаци швета.

