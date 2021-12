У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У пейдзешатпершим числу новинох „Руске слово” уж ше пририхтуєме за наиходзаци швета, та читаче можу пречитац крачунску винчованку нашого владики кир Георгия Джуджара.

У рубрики „Тижньовнїк” пише о нащиви представнїкох Националного совиту Руснацох и Заводу за културу войводянских Руснацох Амбасади Словацкей Републики и о схадзки Вивершного одбору Националного совиту.

„Нашо места” у тим предноворочним чишлє пишу о пририхтованьох за наиходзаци швета, ту и актуалносци зоз Нового Орахова, општинох Кула, Шид и Вербас, док на „Економиї” мож пречитац о сезони у керестурских рибаловох.

„Култура и просвита” зазначела Наукову конференцию котра орґанизована на чесц професорови др Юлиянови Рамачови на Филозофским факултету, а пише и о пририхтованьох за преславу Националного швета Руснацох у януару. Ту и звит зоз „Коцурскей чутки 2021”, премиєри дзецинскей представи „Мешачково слизи” и промоциї новей кнїжки Дюри Латяка у Дюрдьове, як и о активносцох здруженя „Пакт Рутенорум”.

У рубрики „Людзе, роки, живот” мож пречитац як Натала и Янко Буилово зоз Коцура преславели диямантску рочнїцу малженства, а ту и друге предлуженє фельтону з нагоди 40-рочнїци Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе.

О законченю обнови коцурскей церкви и пририхтованю вирних у керестурскей парохиї за преславу Крачуна пише у рубрики „Духовни живот”.

„Спорт” информує о приятельским фодбалским стретнуцу ФК Русин и ФК Сутєска, а понука и огляднуце на першу часц першенственей сезони ФК Искра.

Додаток у тим числу „Дом и фамелия”, а у рубрики „Горуци тепши” ше и у тим чишлє пририхтуєме за наиходзаци швета.

Шлїдуюце, остатнє число новинох у 2021. року видзе 28. децембра.

