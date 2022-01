У новим „Руским слове”

НОВИ САД – На початку нового року вишло двочисло новинох „Руске слово”, дзе у каждей рубрики, медзи иншим, мож пречитац прегляд найважнєйших подїйох з прешлого року.

Попри тим, у рубрики „Тижньовнїк” зазначене стретнуце предсидателя Националного совиту Руснацох Борислава Сакача зоз заменїком о. д. шефа Оддзелєня за русинистику проф. др Михайлом Фейсом, а ту и напис о наиходзацим референдуме.

На „Наших местох” дати звит зоз Шветочней схадзки Месней заєднїци Руски Керестур, а „Економия” понука розгварку зоз академиком Владимиром Ковачом зоз Нового Саду, дописним членом Французкей польопривредней академиї наукох.

Рубрика „Култура и просвита” понука звити зоз крачунских концертох у Коцуре и Дюрдьове, як и звит зоз Манифестациї Вечар Мафтея Виная у Суботици.

„Мозаїк” у тим чишлє дава огляднуце на дочек Нового року, односно дзе го и з ким препровадзели нашо млади.

„Духовни живот” приноши вистки о тим як преславене Рождество Христово по наших парохийох, як и швето Богоявлєнє у рускокерестурскей парохиї.

Рубрика „Людзе, роки, живот” представя дохтора Слободана Митровича з Нового Саду, а ту и штварте предлуженє фельтону з нагоди 40-рочнїци Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе.

„Спорт” дава вистку зоз змаганя керестурских столнотенисерох на школским державним змаганю у Сокобанї, як и огляднуце на прешлорочну роботу фодбалерох-пионирох у ФК Русин. Попри тим, ту и розгварка зоз тренером ґолманох у школи фодбалу ОФК Раднички у Шиду Владиславом Папуґом.

На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а од того числа маме нови додаток – „Руснаци и швет”.

Най здогаднєме наших читачох же од того року новини коштаю 40 динари, а предплата за цали рок 2.000 динари.

Шлїдуюце число новинох видзе 21. януара.

