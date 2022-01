У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Нове „Руске слово” виходзи у шветочним виданю, бо зме у написох на бокох рубрики „Нашо места” призначели як у дзепоєдних подручних канцеларийох Националного совиту и других местох преславене Националне швето Руснацох.

Пригодне слово нашим читачом, алє и шицким Руснацом з нагоди швета, упутел предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, а Дюра Латяк у своїм тексту визначел доприношенє Руснацох у розвою Нового Саду, котри тогорочни домашнї Централней преслави.

„Тижньовнїк” понука и резултати отриманого референдуму и звит зоз шветочного одкриваня спомин плочи на Ґрашалковичовей палати у Зомборе, дзе 17. януара 1751. року подписани декрет о насельованю Руснацох на тедишню Вельку пустару.

Продукователь цукровей цвикли зоз Коцура Борис Медєши у рубрики „Економия” дава свойо видзенє прешлорочней сезони.

„Култура и просвита” пише тим як преславени Дзень Руснацох у керестурскей оводи и школи, як и о преглашеню Нового Саду за Европску престолнїцу култури у 2022. року, и о Рочней скупштини КПД ДОК зоз Коцура.

На бокох „Духовного живота” призначене як преславене Богоявлєнє у коцурскей парохиї и Дзецински куцик у Керестуре.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” мож пречитац пияте предлуженє фельтону з нагоди 40-рочнїци Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе, а на „Спорту” пренєшена атмосфера зоз Русинового балу и дати звит зоз Рочней скупштини Спортского здруженя спортских бавискох Яша Баков.

На остатнїх двох бокох, як читаче уж звикли, находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишла „Дом и фамелия”.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)