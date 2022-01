У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штвартим числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о Централней преслави Националного швета Руснацох у Сербиї, „Култура и просвита” дава звит зоз Шветочней академиї и вистави хтори отримани праве з тей нагоди, а на бокох рубрики „Нашо места” призначене як Дзень Руснацох преславени и по других наших местох.

Дуня Гнатко, мастер инженєрка пейзажней архитектури зоз Шиду за рубрику „Економия” бешедовала о продукциї рижних файтох квеца и украсних древкох.

На бокох „Духовного живота” Архиєрейска благодарна Служба Божа у Новим Садзе, док у рубрики „Людзе, роки, живот” мож пречитац як Янко и Ана Кишово з Нового Саду преславели 60-рочнїцу малженства, а ту и шесте предлуженє фельтону з нагоди 40-рочнїци Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе.

На „Спорту” звит зоз Рочней скуптшини здруженя голубарох „Сербски шарканї” у Коцуре, а на остатнїм боку находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”.

Як додаток вишло „Литературне слово”.

