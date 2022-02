У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Пияте число новинох „Руске слово” у „Тижньовнїку” приноши звит зоз схадзки Управного одбору НВУ „Руске слово”, а „Нашо места” понукаю напис о унапредзеню енерґетскей ефикасносци у општини Вербас, пририхтованю за наиходзаци виберанки у општини Кула, як и о означованю 80. рочнїци од рациї у южней Бачки, а ту и наява даскелїх манифестацийох по наших местох.

О початку преподаваньох за польопривреднїкох у Руским Керестуре у рамикох Жимскей школи и нових конкурсох Покраїнского секретарияту за польопривреду пише у рубрики „Економия”.

„Култура и просвита” пише о пририхтованю кнїжки о визначних Шидянох, о документарним филму Марини Тодич зоз Коцура, а ту и написи о тим як преславена школска слава Святи Сава у Коцуре и Руским Керестуре.

„Мозаїк” пише о програмох котри буду отримани у тим року кед Нови Сад вибрани за Европску престолнїцу култури, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” мож пречитац пияте предлуженє фельтону з нагоди 40-рочнїци Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе, и упознац младого пилота з Керестура Павла Венчельовского.

На бокох „Духовного живота” призначене пошвецанє обисцох у Коцуре и Шидзе, а ту и податки зоз церковних матрикулох у керестурскей и кулскей парохиї.

На „Спорту” мож пречитац вистки зоз стретнуца пионирох и когуцикох ФК Русин, Рочней скупштини спортских рибарох Коляк, як и наяву Жимских олимпийских бавискох у Пекинґу.

На остатнїх двох бокох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишла „Дикица”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)