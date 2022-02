У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Шесте число новинох „Руске слово” у „Тижньовнїку” дава звит зоз конференциї „Войводина у 2022”, а „Нашо места” информую о менованю Дочасового орґану Општини Кула, даваю звит зоз першого „Капушнїк фесту” у Коцуре, а ту и други актуални вистки.

О заградкарскей продукциї у Коцуре за у рубрику „Економия” бешедовал Йовґен Дудаш Ґено, а о продукциї палєнки у Шидзе Илия Цветкович.

„Мозаїк” информує о видео споту новей авторскей шпиванки Наташи Боянович, а на „Култури и просвити” пише о пририхтованю за наиходзаци смотри рецитаторох у Руским Керестуре, наступу фолклорашох РКЦ у проєкту „Ноц КУД-ох” у Новим Садзе, а ту и вистки о роботи фолклорней секциї КПД „Дюра Киш” у Шидзе.

Рубрика „Людзе, роки, живот” представя Малу шестру Мартину зоз Руского Керестура, як и осме предлуженє фельтону з нагоди 40-рочнїци Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе.

На бокох „Духовного живота” призначени звит о активносцох у парохиї у Шидзе, о початку виронауки за першопричашнїкох и о гуманитарних акцийох парохийного Каритасу у Керестуре.

На „Спорту” мож пречитац о початку пририхтованя за ярню часц сезони ФК Русин и перше предлуженє о жимских активносцох у Спортскей гали у Руским Керестуре.

На остатнїх двох бокох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а додаток у тим чишлє „Руснаци и швет”.

