У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Седме число новинох „Руске слово” у „Тижньовнїку” дава звит зоз схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, а „Нашо места” информую о схадзки Месней орґанизациї пензионерох у Руским Керестуре, як и звит зоз схадзкох скупштинох општинох Вербас, Шид и Бачка Тополя.

О жимскей школи за парастох и акциї ровнаня дильовох у Керестуре пише у рубрики „Економия”, а на „Култури и просвити” о учишльованю руского язика до шветового реґистру язикох, активносцох у Доме култури Руски Керестур и Литературним вечаре на тему „Любов и вино” котре орґанизовало КПД ДОК – НС у Коцуре.

У рубрики „Людзе, роки, живот” у тим чишлє мож пречитац дзевяте и остатнє предлуженє фельтону з нагоди 40-рочнїци Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе, а представена и фамелия Славици и Мирослава Папуґових зоз Бачинцох.

На бокох „Духовного живота” призначени звит зоз Кирбаю у Лурдескей каплїци у Керестуре, означованю швета Стритениє Господнє у новосадскей парохиї и пошвецаню обисцох у Беоґрадзе.

На „Спорту” мож пречитац о початку пририхтованя за ярню часц сезони ФК Русин и преглашованю найлєпших спортистох у 2021. року у општини Шид, а ту и звит зоз Рочней скупштини Конїцкого клубу Русин и напис о Звонкови Гнаткови зоз Шиду котри рекреативно участвує на маратонох.

На остатнїх двох бокох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а додатки у тим чишлє „Руске словечко” и „Дом и фамелия”.

