У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Осме число новинох „Руске слово” у „Тижньовнїку” дава звит зоз схадзки Координациї националних совитох, а ту и текст о розписаних парламентарних и локалних виберанкох и предвиберанкових подїйох у Руским Керестуре.

„Нашо места” информую о схадзки Рускей матки, актуалносцох зоз општини Жабель и Вербас, док „Економия” пише о прикармйованю жеми зоз гнойом и о тим як ше Керестурци зогривали тей жими.

На бокох „Култури и просвити” зазначене порушованє нового проєкту у КПД „Карпати” у Вербаше, означованя Дня мацеринскочо язика у керестурскей школи, як и огляднуце на нєдавно обявени кнїжки нашей Установи.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Виктор Ґрешак зоз Коцура и Янко Тиркайла зоз Руского Керестура, док на бокох „Духовного живота” дати податки зоз матрикулох у Дюрдьове и Ґосподїнцох, як и напис о Мири Гнатко зоз Шиду котра барз активна у нашей церкви.

На „Спорту” и у тим чишлє мож пречитац о початку пририхтованя за ярню часц сезони ФК Русин, ту и вистка о новому тренерови у ФК Бачка 1923 у Дюрдьове, як и напис о жимскей рекреациї у Спортскей гали у Керестуре.

Читачом понукнути и додаток „Литературне слово”, як и уж стаємна и рубрика „Горуци тепши”.

