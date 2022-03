У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Дзевяте число новинох „Руске слово” у „Тижньовнїку” пише о нащиви покраїнского секретара за високе образованє и науково-виглєдовацку роботу др Зорана Милошевича керестурскей Школи з нагоди Дня мацеринского язика, як и о схадзки Шветовей ради Руснацох/Русинох/Лемкох у Румуниї.

„Нашо места” зазначели указуюцу вежбу керестурского Добродзечного огньогасного дружтва, оправяню дражки ґу ковид амбуланти у Вербаше и о активносцох месних заєднїцох Бачинци, Бикич и Беркасово.

„Економия” понука розгварку зоз Наташу Хромиш зоз Коцура котра прави галушки, а ту и други привредни теми.

Як Ивона Будински прави природну козметику и прецо ю треба хасновац пише у додатку за младих „Мозаїк”, док на бокох „Култури и просвити” зазначени вибор нового руководства КПД „Карпати” у Вербаше, Рочна скупштина КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове и КПД „Дюра Киш” у Шидзе. Ту и напис зоз стретнуца зоз писательом Силвестером Макайом у Руским доме и оводарцох зоз писательку Меланию Римар у Коцуре.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представена Ведрана Кетелеш зоз Мунтичу при Пули и скравец Стеван Пушкаш зоз Нового Саду.

„Духовни живот” пише о початку Вельконоцного посту у керестурскей парохиї, поволанки на молитву за мир у України и приходу икони Мацери Водицовей до Бикичу.

На „Спорту” пише о приятельским стретнуцу керестурских и коцурских фодбалерох, о законченю професийней атлетскей кариєри Михаила Дудаша, а у „Трецим полчасу” представени дакедишнї ґимнастичар зоз Шиду Мирко Беркеш.

Читачом понукнути и гумористични додаток „Дикица”, як и уж стаємна рубрика „Горуци тепши”.

