У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Дзешате число новинох „Руске слово” у „Тижньовнїку” пише о наиходзацих виберанкох, а о предвиберанкових сходох єст написи и у рубрикох „Економия” и „Нашо места”. Попри тим, зазначена и Виберанкова скупштина Рускей матки, бали у Шидзе и Дюрдьове, як и звит зоз промоциї кнїжки мр Анти Недича у Коцуре и праткох у коцурским парохиялним Каритасу.

На „Економиї” пише о Виберанковей скупштини Здруженя продуковательох паприґи у Руским Керестуре и пущаню ґазу за потреби гражданох и привреди у општини Шид.

„Мозаїк” понука напис о сайту „Литературне дружтво Руснацох”, док на бокох „Култури и просвити” зазначени початок роботи Драмскей секциї КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове. Ту и звит зоз концерту школярох у Коцуре и промоция сликовнїци и вифарбйованки „Кухня” у керестурскей Школи, як и напис о представяню виданьох Дружтва за руски язик, литературу и културу на Медзинародним сайме кнїжкох.

У рубрики „Людзе, роки, живот” о живоце у Французкей бешедовала Златка Рамач з Руского Керестура, а ту и напис о екуменскей молитви за мир.

„Духовни живот” пише о процесиї до Водици за мир у України и приходу икони Мацери Водицовей до Беркасова.

На „Спорту” мож пречитац о преглашеню найлєпших спортистох у општини Жабель, пририхтованю керестурских рукометашох за початок першенства, а ту и резултати наших клубох у перших стретнуцох у ярнєй часци сезони.

Читачом понукнути и додаток „Руснаци и швет” у котрим представени кухар Борис Орос котри роби у Словацкей, а ту и рубрика „Горуци тепши”.

