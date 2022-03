У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Єденасте число новинох „Руске слово” у „Тижньовнїку” пише о отриманей схадзки Националного совиту Руснацох и наиходзацих виберанкох, а о предвиберанкових сходох, енерґетскей ефкасносци у општини Вербас и санираню депониї у Коцуре зазначене у рубрики „Нашо места”.

На „Економиї” пише о предавальнї турских продуктох у Новим Садзе, а од Оливера Гардия з Дюрдьова дознаваме о пририхтованю за тогорочну сезону бостану.

На бокох „Култури и просвити” зазначена промоция сликовнїци и вифарбйованки „Кухня” у коцурскей Школи, як и напис о представяню виданьох нашей Установи на Медзинародним сайме кнїжкох. Ту и звит зоз Осмомарцовского концерту у Дюрдьове.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени кушнїр зоз Беркасова Мирослав Сорочко и Владимир Кишпетьо зоз Руского Керестура.

„Духовни живот” пише о приходу икони Мацери Водицовей до Шиду, о преподаваню за младих у Руским Керестуре у Велькопосней духовней обнови у Новим Садзе.

На „Спорту” мож пречитац о резултатох наших фодбалских клубох у ярнєй часци сезони, а ту и вистка о вибору каратисти Ґлорияна Штранґара зоз Руского Керестура до репрезентациї Сербиї.

Читачом понукнути и додаток „Дом и фамелия”, а ту и рубрика „Горуци тепши”.

