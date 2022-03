У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Дванасте число новинох Руске слово у Тижньовнїку пише о отриманей заєднїцкей схадзки Вивершного одбору и Одбору за културу Националного совиту Руснацох, ту и прегляд лїстинох за наиходзаци парламентарни виберанки, як и прегляд предвиберанкових сходох у рубрики Нашо места.

На Економиї пише о шветочней скупштини Здруженя женох Байка и о продуковательки квеца зоз Коцура Славици Русковски.

На бокох Култури и просвити пише о успихох рецитаторох зоз Руского Керестура и Коцура, зазначена промоция сликовнїци и вифарбйованки Кухня у дюрдьовскей Школи, як и напис о промоциї Школи Петро Кузмяк у вецей местох.

У рубрики Людзе, роки, живот представена Єлена Мали зоз Коцура и Маґдалена Надь зоз Дюрдьова, а Духовни живот пише о духовним пририхтованю вирних у наших парохийох за Вельку ноц.

На Спорту мож пречитац о рочней скупштини Ловарскей секциї Ярабица, рекреативним вежбаню у керестурскей Спортскей гали, турниру у кошарки Три на три у Дюрдьове, а ту и резултати наших фодбалских клубох у ярнєй часци сезони..

И у тим чишлє понукнути Горуци тепши, а ту и два додатки – Руске словечко и Литературне слово.

