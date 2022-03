У новим Руским слове

НОВИ САД – Тринасте число новинох Руске слово у Тижньовнїку дава прегляд лїстинох за наиходзаци парламентарни виберанки и прегляд кандидатох за предсидателя Сербиї вочи виберанком котри буду отримани на нєдзелю, 3. априла.

Нашо места зазначели и даскельо предвиберанково сходи, ту и звит зоз схадзки СО Шид, меняню облакох и дзверох на Доме култури у Руским Керестуре, як и ушореню парку у Дюрдьове.

На Економиї понукнута розгварка зоз пчоларом Михайлом Бесерминьом зоз Дюрдьова, а пише и о пририхтованю за ярню шатву у керестурским хотаре и пририхтованю Шидянох за хаснованє фискалних касох на пияцох.

Мозаїк зазначел як орґанизация Drop Sensei означела дзевяти родзени дзень.

На бокох Култури и просвити пише о одличним пласману руских рецитаторох на Покраїнску смотру, ту и звит зоз концерту Дзивоцкей шпивацкей ґрупи зоз КУД Тарас Шевченко, участвованю Драмского студия Арт з представу Вина на Општинскей смотри у Сивцу, як и напис о новим проєкту у Керестуре котри запровадзи Покраїнски завод за защиту памятнїкох. Попри тим, зазначене и законченє проєкту Карпати и омладина – вєдно зме моцнєйши у Вербаше.

У рубрики Людзе, роки, живот направена розгварка зоз фамелию Гуменюк котра пре воєни зраженя у України нашла склонїще у Руским Керестуре, а на тих бокох представени и особи котри реализовали длуго чекану Мацерову руску кухарку.

Духовни живот пише о тим як преславене швето Благовищенє у керестурскей парохиї и о майсторскей Служби Божей, док на Спорту мож пречитац о одличним успиху керестурских бодибилдерох на першенству Войводини у бенч-пресу, а ту и резултати наших фодбалских клубох у ярнєй часци сезони.

И у тим чишлє понукнути нови рецепти у рубрики Горуци тепши, а ту и нова Дикица.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)