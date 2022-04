У новим Руским слове

НОВИ САД – Штернасте число новинох Руске слово у Тижньовнїку дава прелиминарни резултати парламентарних, предсидательних и локалних виберанкох, док Нашо места зазначели пошвецанє крижа у Руским Керестуре, актуалносци зоз општини Вербас, упису до ПУ Бамби у Кули и збераню гуманитарней помоци за Україну.

На Економиї пише о пририхтованю за хаснованє фискалних касох на пияцох, з огляднуцом на Коцур.

На бокох Култури и просвити пише о Медзиокружним змаганю з руского язика у Дюрдьове, успихох коцурских школярох на змаганьох, як и звит зоз програми у Руским културним центру пошвеценей Звонимирови Павловичови под наву Я Русин єсм, бул и бууум.

У рубрики Людзе, роки, живот представена Оксана Тимко Дїтко зоз Заґребу и Владимир Семан з Руского Керестура.

Духовни живот пише о приходу Водицовей икони до Беоґраду и Нового Вербасу, о духовней обнови наших священїкох у Дюрдьове и Вельконоцним вашаре у Руским Керестуре.

На Спорту мож пречитац о клубским змаганю АК Русин, Малим сайму спорту у Червинки и укладаню до бициґлизма у Шидзе, а ту и резултати наших фодбалских клубох у ярнєй часци сезони.

И у тим чишлє понукнути нови рецепти у рубрики Горуци тепши, а ту додатки Мозаїк и Руснаци и швет, дзе представени Себастиян Павлович зоз Канади.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)