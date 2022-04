У новим Руским слове

НОВИ САД – У петнастим числу новинох Руске слово такой на початку новинох мож пречитац владикову Вельконоцну винчованку, а у Тижньовнїку о початку роботох на адаптациї будинку у хторим будзе шедзиско Заводу за културу войводянских Руснацох.

Нашо места зазначели схадзку УО Рускей матки, еколоґийни дзень у Дюрдьове, Вельоноцни вашар у Коцуре и напис о розвою инфраструктури на подручю општини Шид.

На Економиї пише о Ярнїм фестивалу квеца и ручних роботох у Кули и о Медзинародней вистави златарства и годзинкарства у Новим Садзе.

На бокох Култури и просвити пише о резултатох Покраїнскей смотри рецитаторох, промоциї Правопису руского язика и Малей историї Руснацох, а зазначени и успихи керестурских и коцурских школярох на рижних змаганьох. У тей рубрики мож пречитац и текст о активносцох фолклорного ансамбла ветеранох Руского културного центру.

У рубрики Людзе, роки, живот представени Йоаким Кечкеш зоз Шиду и Ясмина Ґрня, Керестурска зоз Нового Саду.

Духовни живот понука интервю зоз парохом керестурским о. Владиславом Варґом, а ту и вистка о преславеней Квитней нєдзелї у Руским Керестуре и пошвецаню нових ризох у кулскей парохиї.

На Спорту мож пречитац о Спортскей домияди у Сримскей Митровици, першим наступу младих керестурских каратистох и о турниру у столним тенису котри орґанизовало здруженє Спортски бависка Яша Баков.

У тим чишлє понукнути вельконоцни рецепти у рубрики Горуци тепши, а як додаток вишло Руске словечко.

