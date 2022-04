У новим Руским слове

НОВИ САД – Шеснасте число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку пише о повторених виберанкох на 54 гласацких местох и о пририхтованьох за наиходзаци попис жительства.

Нашо места, медзи иншим, зазначели акцию садзеня древкох у Руским Керестуре, Вельконоцни базар у Вербаше и акцию добродзечного даваня креви у Дюрдьове.

Духовни живот пише о преслави Велькей ноци у керестурскей парохиї, як и о преславеней Квитней нєдзелї у парохийох цо ше ровнаю по юлиянским календаре.

На бокох Култури и просвити пише о проєкту котри запровадзела дюрдьовка школа, ту и напис о Доме школярох у Руским Керестуре, а наявена и 32. Ружова заградка.

У рубрики Економия Владимир Роман зоз Шиду бешедпвал як то водзиц власни авто-сервис, а Иван Михайловски зоз Дюрдьова о фамелийней предавальнї „Шайтош”.

У рубрики Людзе, роки, живот представени Силвестер Иґрачки зоз Коцура, а од того числа мож провадзиц фельтон о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка” чий автор Дюра Латяк.

На Спорту мож пречитац надосц вистки о фодбалских змаганьох, алє ту и тоти о рукомету, каратеу и спортским риболову.

И у тим чишлє понукнути вельконоцни рецепти у рубрики Горуци тепши, а як додаток вишла Дом и фамелия котра тиж свойо боки пошвецела Паски.

