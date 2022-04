У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Седемнасте число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку пише о планованим оправяню Дома култури Руски Керестур, а Нашо места, медзи иншим, зазначели промоцию Мацеровей рускей кухарки у Керестуре, ярнє ушорйованє желєних поверхносцох у Вербаше и активносци Центру за социялну роботу у Шидзе.

Духовни живот пише о преслави Велькей ноци у парохийох цо ше ровнаю по юлиянским календаре.

У рубрики Економия пише о предавальнї Локалней акцийней ґрупи „Зоз шерца Бачкей” у Кули, а ту и напис о применки аґротехнїчних мирох у овоцарстве.

На бокох Култури и просвити пише о пририхтованю за тогорочну „Червену ружу”, представяню Правописа руского язика у Новим Садзе, як и о Вельконоцним концерту КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

У рубрики Людзе, роки, живот понукаме друге предлуженє фельтону о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка” чий автор Дюра Латяк, док на Спорту мож пречитац надосц вистки о фодбалских змаганьох наших спортских клубох.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, а як додаток вишло Литературне слово.

Информуєме наших вирних читачох же шлїдуюце число новинох, пре першомайски швета, видзе 13. мая.

