У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Вишло двочисло новинох „Руске слово” котре у Тижньовнїку понука звит зоз двох схадзкох Одбору за образованє и звит зоз схадзкох Вивершного одбору и Националного совиту Руснацох.

Нашо места зазначели початок проєкту котре подписало коцурске здруженє КУМ и Министерство младежи и спорту, схадзку СО Вербас, як и преславу Дня ошлєбодзеня од фашизма по наших местох.

Економия пише о продукциї курчатох у Адашевцох, а ту и напис о продукциї пресади парадичох у фамелиї Мирослава Такача у Дюрдьове.

На бокох Култури и просвити пише о преслави дня коцурскей Основней школи „Братство єдинство”, а найвекша часц пошвецена 32. Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка”.

У Мозаїку у тим чишлє представени рибаре зоз здруженя „Тататок” зоз Дюрдьова, а у рубрики Людзе, роки, живот понукаме треце предлуженє фельтону о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка” чий автор Дюра Латяк, и розгварку зоз Тереску Пап зоз Нємецкей.

Духовни живот пише о преслави Кирбаю у рускокерестурскей парохиї и приход икони Мацери Водицовей до конкатедралней церкви у Новим Садзе.

На Спорту мож пречитац надосц вистки о фодбалских и рукометних змаганьох наших спортских клубох, карате турниру у Руским Керестуре и турниру у одбойки у Дюрдьове у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, у додатку Руснаци и швет представени Дане Макаї зоз Руского Керестура, а у Руским словечку пише о обичаю облїваня.

