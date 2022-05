У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацете число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку понука звит зоз заєднїцкей схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох, а Нашо места зазначели конститутивну схадзку локалного парламенту у Кули, нащиви бициґлистох зоз Нового Орахова Рускому Керестуру, бал Активу женох и Жатвов ярнї бал у Коцуре.

О проєкту обновлївих жридлох енерґиї у Кули, центру за иновациї у општини Жабель и прикармйованю рошлїнох пише у рубрики Економия.

На бокох Култури и просвити пише о проєкту „Ми Дюрдьовчанє” котри ше запровадзує у дюрдьовскей оводи, а пише и о наступу наших рецитаторох на Републичней смотри у Валєве.

У Мозаїку у тим чишлє пише о пририхтованю документарного филму о Руснацох, а у рубрики Людзе, роки, живот понукаме штварте предлуженє фельтону о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка” чий автор Дюра Латяк, и розгварку зоз Олґицу Стаменич зоз Беоґраду.

Духовни живот пише о вельконоцним виронаучним друженю у Коцуре и о преславеним швету Дзуря.

На Спорту мож пречитац о успиху керестурскей атлетичарки Ивони Рац на републичним змаганю, ту и вистки зоз фодбалских змаганьох наших спортских клубох, як и напис о „Ясон фрушкогорским МТБ маратону Иван Давосир”.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, а вишол и додаток Дом и фамелия.

