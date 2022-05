У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацец перше число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку понука звит зоз схадзки Роботного цела Проєктни биро и о додзельованю награди Дюрови Папуґови на биєналу Лемковскей култури у Польскей.

Нашо места зазначели означованє Дня Руснацох у Републики Горватскей, а ту и други актуално вистки зоз Шиду, Коцура и жабельскей општини.

Рубрика Економия понука звит зоз отвераня Польопривредного сайму у Новим Садзе, и напис о продукциї ягодох у фамелиї Ґорана Марчети у Коцуре.

На бокох Култури и просвити мож пречитац о збогацованю фонду кнїжкох у Семинарскей библиотеки на Филозофским факултету у Новим Садзе, як и звит зоз програми у рамикох проєкту Нови Сад – Европска престолнїца култури у хторей представена наша писателька Ирина Гарди Ковачевич. Ту и напис о успиху школярох ШОМО на Медзинародним музичним змаганю у Бечею.

Людзе, роки, живот понукаю пияте предлуженє фельтону о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка”чий автор Дюра Латяк, и розгварку зоз Янком Хомом зоз Руского Керестура, док Духовни живот, медзи иншим, представя Матфея Шахина.

На Спорту мож пречитац о Спортскей олимпияди школскей младежи у Зренянину, як и и вистки зоз рукометних и фодбалских змаганьох наших спортских клубох.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, а вишол и додаток Литературне слово.

